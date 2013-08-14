Twitter'da bir garip etiket: #TürkOrdusuMısıra

Mısır'ın başkenti Kahire'de sürdürülen darbe karşıtı eylemelere ordunun şiddetli müdahalesinin ardından, Twitter'ın Türkiye gündeminde #TürkOrdusuMısıra etiketi oluşturuldu.

#TürkOrdusuMısıra etiketi altında bir yandan Mısır'daki ordu müdahalesinin engellenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çağrı yapılırken, bir yandan da etiketle ilgili eleştiriler dile getiriliyor.

Söz konusu etiket altında yer alan tweetlerden bir kısmı şöyle:

@melek_kilic: Mazlumlar ayağa kalkmadıkça, zalimler diz çökmez!! #TyrantEgyptianArmyStartsKillingAgain #TürkOrdusuMısıra

@CanKacar: #TürkOrdusuMısıra Ne gerek var? Kahraman palalı hazır Fas'tayken Mısır'a uğrasın..

@sumeyraatas: Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hz. Ali #TürkOrdusuMısıra

@MPLYC: #TürkOrdusuMısıra Yani diyorsunuzki,bizim ülkede ordu konusunca müdahale,dış ülkeye müdahale edince kahramanlık ? Çok vadi izlemişsiniz siz

@yunusemreavsar_: #TürkOrdusuMısıra ! İnşaallah ama çok ütopik geliyor. O şuur henüz tam inşâ edilmedi...

@HandeZaman: Turk polisi daha guzel bir secim olur. Haydi polisimisss, kiymetlimisss... #TürkOrdusuMısıra

@sumeyye364: #TürkOrdusuMısıraAsker göndermekle değil ancak başbakanın siyasi girişimleri ile biter bu zulum #TürkOrdusuMısıra

@viyanerr: Ortadoğu'da müslümanların Nato'ya benzer bir oluşum içine girmeleri ve ülkemizin asker göndermesi daha mantıklı olur #TürkOrdusuMısıra

@Kenankizi: İslâm birliği nasıl kurulacak birileri söylesin yol göstersin kendimizi feda edelim yeter artık! #mısırdakatliamdursun #TürkOrdusuMısıra

@TCsr1907: #TürkOrdusuMısıra tagını savunanları toplayalım gönderelim Mısır'a savaşsınlar. Bunlar savaşı klavyeden yazı yazmak sanıyorlar sanırım..

@Aycold: 1 hafta önce Türk ordusunun genel kurmay başkanı 2 defa ömürboyu hapise mahkum olduğunda seviniyordunuz, şimdi #TürkOrdusuMısıra diyorsunuz!

Gazeteciler Kahire'de yaşananları Twitter'dan aktarıyor

BBC Türkçe'nin Mısır'da yaşananlarla ilgili oluşturduğu canlı anlatım sayfasında uluslararası basın mensuplarının Kahire'den aktardığı haberlere yer veriliyor. Canlı anlatım sayfasında yer alan haberler şöyle:

Paul Danahar - @pdanahar (BBC editörü, eski Ortadoğu büro şefi): Mısır'da bugünkü olaylardan sonra ABD için, Ortadoğu'da ne olup bittiğini umursamaz görünmeden, tarafsız kalmak çok zor.

Eğer bugün Mısır'da olan İran'da olsaydı, şimdi tüm televizyonlarda Obama yönetiminin ayıplamalarını görürdük.

Birkaç ay bekleyip Mursi'yi def edecek bir parlamento için oy vermek mi, yoksa askeri darbe mi Mısır için daha iyi olur diye tartışılmaz artık.

(Geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı) El Baradey şimdi ne yapıyordur? Darbenin uluslararası kabul görmesi için baş incir yaprağıydı. Bugünkü olaylardan sonra orada kalacak mı?

Şimdi olağanüstü hal, fütursuzca sivillere saldıran bir devlet ve yönetimde bir general var. Mısır 24 Ocak 2011'e geri döndü.

Sharif Kouddous - @sharifkouddous (Mısırlı gazeteci): Rabaa'dan şimdi ayrıldım. Hastanedede kaos vardı, kan gölüne dönmüştü. Ben en az 65 ceset gördüm. Çok sayıda da yaralı.

Bel Trew - @Beltrew (Kahire'de gazeteci): Göğsüne kurşun isabet eden bir adam gözümüzün önünde öldü. Rabaa'da oturma eylemindeki sağlık görevlileri hayata döndürmeye çalıştı.

Nadia El Awady - @NadiaE (Mısırlı gazeteci): Arkadaşlarım devamlı olarak bugünkü katliamda ölen arkadaşlarının haberlerini paylaşıyor. Kalbimiz burkuluyor.

Alastair Beach - @Alastair_Beach (Independent gazetesi Kahire muhabiri): Rabia'daki ikinci morgda 31 ceset. Yaralılar ölülerin yanında tedavi ediliyor.

Rozina Ali - @rozina_ali (Cairo Review Dergisi editörü): Kuvvetli bir güvenlik gücü olmasına rağmen, vatandaşlarının birbirlerine saldırdığı Mısır bugün kanunsuz.

Rawya Rageh - @RawyaRageh (El Cezire Kahire muhabiri): Nahda Meydanı'ndaki Mursi yanlısı oturma eylemi tümüyle dağıtılmış durumda.