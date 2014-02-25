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Twitter'da Başbakan ve oğluna ait olduğu iddia edilen o ses kaydı için kim ne dedi?

Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin yapılan açıklamalar Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi

25 Şubat 2014 18:17

Türkiye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydını konuşuyor. Dün gece internete yüklenen ses kaydı sosyal medyada gündem olurken Başbakanlık'tan dün gece yapılan "montaj..." açıklamasının ardından bugün Erdoğan'ın da partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ses kayıtlarını dinletmesi sonrası ses kaydı iddiaları Twiiter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Ses kayıtlarını kabul etmeyen Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği "Kriptolu telefonları bile dinlemişler" sözü sosyal medyada belli kesimlerce "itiraf" olarak kabul edilirken, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında ses kaydını dinlettiği esnada kanalların canlı yayını kesmesi büyük tepkiye yol açtı.

 

Kriptolu telefon nedir?

 

Kriptolu telefonlar, üzerlerindeki özel bir şifreleme yazılımı ile karşılıklı olarak uçtan uca şifreli görüşmeyi mümkün kılan özel telefonlardır. Bu telefonlar sayesinde ilave bir güvenlik seviyesi sağlanarak GSM şifreleme algoritmalarının kırılması riskine karşı içeriğin gizli tutulması hedeflenmektedir. ASELSAN, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için kriptolu telefon üretmişti.

İşte Twitter'da o ses kaydına ait yapılan yorumlar:

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