Twitter'da Atatürk ve Saidi Nursi kapışması!

T24 - Sosyal medya eşi benzerine tanık olmadığımız çok ilginç bir yarışa tanık oldu. Said Nursi ile Atatürk TT listesinde zirveye çıktı. Twitter kullanıcıları arasındaki rekabet kısa süre sonra iki kesim arasında atışmaya döndü.

Said Nursi ölümünün 52. yıldönümü dolayısıyla twitterda Trend Topic listesine girdi. Kullanıcılar Nursi'nin özlü sözlerini paylaşarak kısa sürede "saidnursi" başlığını zirveye çıkarttılar.

Zirveye Said Nursi'nin oturması ile birlikte bir anda sosyal medyada Atatürk twitleri yağmaya başladı... Nursi'nin birinciliğe çıkmasına tepki olarak başlayan yarışta Atatürk de kısa sürede en çok twit atılan konular içinde ikinci sıraya çıktı.

Yarış kızışınca twit sayıları da fırladı. Son duruma göre Said Nursi birinci sırada, Atatürk ikinci sırada. Gün sonunda kimin birinci olacağı merak konusu.

'10 Kasım'da sizinle yarışmayız'

Bu tablo Said Nursi taraftarları ile Atatürkçüler'i polemiğe çekti. Atatürkçüler, Nursi için twit atanlara, onlar da Atatürk'ü TT listesine sokanlara sataştılar. İşte sanal alemdeki ilginç kapışma;

*tt de #saidnursi ve #ATATURKneden var? bu ikisini yarıştıracak kadar düşen zihniyet ne zaman gidecek? ne zaman beraber yaşamayı öğreneceğiz?

*Kıyaslamaya bakar mısın? #saidnursi ile #ATATURK. Bir devlet adamıyla bir din adamını kıyaslayan zihniyetler, yazık...

*#saidnursi TT oldu diye hemen #ATATURK diyen kardeşler, rahat olun kimse 10 kasımda sizinle sidik yarışına girmez...

*#saidnursi ve #Atatürk 'ü / At yarışı yarıştırır gibi TT yarıştıran insanlar neyin kafasını yaşıyorsunuz. Onların ikisi de Muhteşem insanlar

'Korkunun ecele faydası yok'

*25 yaşında tatmadığı dünya zevki kalmamış kemalist gençlik, 84 yıllık ömründe dünya zevki tatmamış adamı anlayamaz. #saidnursi

*Bu trend topik şeysilerinde ne olup ne bitiyor hiç anlamıyorum.Şimdi TT'deki #ATATURK#saidnursi 'yi geçerse daha çağdaş bir ülke mi olucaz?

*RT: Kemalistlerdeki korku neymiş böyle #saidnursi TT diye #atatürk 'üde TT yapmışlar. Korkunun ecele faydası yok.

*#saidnursi TT listesinde görmeyi hazmedemeyenler, alışılmış kemalist refleksle Açılın bu vatan en çok bizim diye #ATATÜRK tagı açmışlar.

*Bediüzzaman #SaidNursi İsmi Trend Topic 1 Numara Olunca Birilerinin Canı Sıkıldı Ama Olsun. Bugün Herkes Susacak Dünya Onu Dinleyecek ..

*#saidnursi Atatürk'ü putlaştırıp tapanla, Said-i Nursi'ye son peygamger muamelesi yapıp iman eden arasında zerre-i miskal fark yoktur.!

'İkisi de bu yarıştan memnun olmaz'

*En birinci #ATATURK olmalıydı! Ölmüş #saidnursi nasıl olur da içimizde yaşayan #ATATURK ü geçiyor! Mezarını sakladık, yine unutulmadı!!!1

*ikincisi #ATATURK olan bir kategoride #saidnursi birinci olmak istemez:)

*Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, meczuplar memleketi olamaz! #ATATURK

*Said-i Kürdi ve etrafındakiler değil. Peygamberimizin mezarını yıkılmaktan #ATATURK kurtardı... Atatürk'e dinsiz diyenlere kapak olsun.

*#saidnursi #ATATURK sanırım ikisi de bu yarıştırmadan memnun olmazlardı, bunu bilmeyenlerin eline kalmış gibi görünmeleri ne acı.

*TT listesine göre #saidnursi #ATATURK ten daha populer bu ulkede.. bu, iran yolculugumuzun sanal yanilsamasi..

*İki dünya ehli yan yana gelirse kavga çıkar. Fakat bunlardan birisinin yüzü ahirete dönükse,kavga nüzul olmaz idare olur #saidnursi #ATATURK

Sağ-sol yerine

*eskiden sağ-sol şimdi ... #saidnursi #ATATURK ... bu millet çok çekti ayrımcılıktan.. ne zaman çıkaracaksınız at gözlüklerinizi..

*#ATATURK 'un Türk gençliğine Armağan Ettiği Kişi Hilal Cebeciyse, #saidnursi 'nin Armağan ettiği Kişide Nihat Doğandır Kanımca :)

*#saidnursi veya #ATATURK 'ün hayatımda etkileri yok Vivaldi tercihim :)))

*#saidnursi ye karşı #ataturk u one sürme çabasındaki insanlara sözüm: atatürk öldü, sadece yüreğinizde yaşayacak.

*#saidnursi tt oldu diye neden #ATATURK ü onla yarıştırmaya kalkıyorsunuz ki bırakın Atatürk ü artık başkalarıyla kıyaslamayı bilen biliyor !

*#saidnursi vs. #ATATURK bakalım hangi hastag ipi göğüsleyecek.