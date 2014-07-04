T24 LogoT24 Logo
Gündem

Twitter’da 'Atatürk paradan kaldırılsın' hashtag'i

Twitter'da Türk Lirası banknotlarının üzerinde bulunan Atatürk fotoğrafının kaldırılması için başlatılan hashtag çalışması tartışmaya yol açtı

04 Temmuz 2014 14:01

Twitter’da Türk Lirası banknotlarının üzerinde bulunan Atatürk fotoğrafının kaldırılması için açılan konu başlığı, tartışmaya yol açtı. "Atatürk paradan kaldırılsın" hashtag’i ile dolaşıma sokulan konu, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Profillerinde “Rabia” işareti, Mısır ve Filistin bayraklarının yanı sıra Arapça yazılar da bulunan kullanıcıların, paylaşımda bulunduğu hashtag’e,  profillerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan bir çok kullanıcıdan tepki geldi. Kullanıcılar, tepkilerini açtıkları "Atatürk Onurumuzdur" başlığıyla dile getirdi.

Tartışmaya yol açan hashtag için yapılan yorumlar şöyle:

"Atatürk Onurumuzdur " hashtag'ine yapılan yorumlar şöyle:

 

 

ETİKETLER

twitteratatürkparadan kaldırılsınhashtagkonu başlığıtartışmaatataürk onurumuzdurkullanıcılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24