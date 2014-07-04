Twitter’da 'Atatürk paradan kaldırılsın' hashtag'i

Twitter’da Türk Lirası banknotlarının üzerinde bulunan Atatürk fotoğrafının kaldırılması için açılan konu başlığı, tartışmaya yol açtı. "Atatürk paradan kaldırılsın" hashtag’i ile dolaşıma sokulan konu, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Profillerinde “Rabia” işareti, Mısır ve Filistin bayraklarının yanı sıra Arapça yazılar da bulunan kullanıcıların, paylaşımda bulunduğu hashtag’e, profillerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan bir çok kullanıcıdan tepki geldi. Kullanıcılar, tepkilerini açtıkları "Atatürk Onurumuzdur" başlığıyla dile getirdi.

Tartışmaya yol açan hashtag için yapılan yorumlar şöyle:

"Atatürk Onurumuzdur " hashtag'ine yapılan yorumlar şöyle:

"Atatürk Onurumuzdur" hakkında Tweetler