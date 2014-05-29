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Yaşam

Twitter'da 'Allah CC' adlı sosyal hesap kullanıcısına hapis

Muş Sulh Ceza Mahkemesi ,‘Allah CC’ rumuzlu Twitter kullanıcısını 15 ay hapis cezasına çarptırdı

29 Mayıs 2014 18:12

Muş Sulh Ceza Mahkemesi, "Twitter'da 'Allah CC' adını kullanarak halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen Ertan P’ye 15 ay hapis cezası verdi.

Anadolu Haber Ajansı’nın haberine göre, davayı karara bağlayan hâkim, sanık Ertan P'nin eyleminin sabit olduğunu belirtti. "Suçun işleniş biçimi, sanığın kastı, suç işlemesindeki ısrarı, failin amaç ve saikini" göz önüne alan hâkim, sanığı 15 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öğretmen olan Ertan P, hakkında takdiri veya yasal indirim uygulamadı. Hâkim, sanığın memuriyet hakkından da yoksun bırakılmasına karar verdi. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onarsa öğretmen Ertan P hapse girecek.

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