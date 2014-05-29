Twitter'da 'Allah CC' adlı sosyal hesap kullanıcısına hapis

Muş Sulh Ceza Mahkemesi, "Twitter'da 'Allah CC' adını kullanarak halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddia edilen Ertan P’ye 15 ay hapis cezası verdi.

Anadolu Haber Ajansı’nın haberine göre, davayı karara bağlayan hâkim, sanık Ertan P'nin eyleminin sabit olduğunu belirtti. "Suçun işleniş biçimi, sanığın kastı, suç işlemesindeki ısrarı, failin amaç ve saikini" göz önüne alan hâkim, sanığı 15 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öğretmen olan Ertan P, hakkında takdiri veya yasal indirim uygulamadı. Hâkim, sanığın memuriyet hakkından da yoksun bırakılmasına karar verdi. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onarsa öğretmen Ertan P hapse girecek.