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Dünya
Deutsche Welle

Twitter'da 280 karakter dönemi başladı

Twitter test aşamasının sona ermesiyle birlikte 280 karakter kullanımını bütün kullanıcılar için devreye soktu. Yeni özelliği ilk kullananlardan biri ABD Başkanı Trump oldu.

08 Kasım 2017 12:50

Sosyal medya platformu Twitter Eylül ayında başlattığı karakter limitini artıran test uygulamasını başarıyla sonlandırdı. Twitter kullanıcıları artık 280 karakterli tweetler atabiliyor.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Test aşaması kullanıcıların yükseltilen karakter sayısından memnun olduğunu gösterdi. Bu sayede Twitter'da kendilerini daha iyi ifade edebiliyor, daha iyi içerik bulabiliyorlar" denildi.

Twitter ürün yöneticisi Aliza Rosen da yaptığı açıklamada, kullanıcıların daha kolay ve daha sık tweet atabilmeleri için 140 karakterden fazlasına ihtiyaç duyduklarını gördüklerini söyledi. Rosen karakter limitinin 280'e çıkarılmasına rağmen kullanıcıların çoğunun 140 karakterin altında tweet attığını belirtti.

Uygulamanın ilk kullanıcılarından biri, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ABD Başkanı Donald Trump oldu. Şu sıralar Asya gezisinde olan Trump attığı tweette, "Güney Kore'de parlamentoda yapacağım konuşmaya hazırlanıyorum. Ardından Çin'e seyahat edeceğim. Orada büyük bir siyasi başarı kazanmış olan Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğim için seviniyorum" dedi.

Twitter'in 280 karakter uygulaması Latin alfabesini kullanan dilleri kapsıyor. Japonca, Korece ve Çince'de 140 karakter limiti sürüyor. Twitter bu dillerde tek bir karakterle çok daha fazla anlamın aktarılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Dünya genelinde yaklaşık 330 milyon kullanıcısı bulunan Twitter, özellikle haber takibi yapmak isteyenlerin ilk başvurduğu sosyal medya platformu. Gazeteci, sanatçı, aktivist, , sporcu ve müzisyenlerin ağırlıklı olarak kullandığı Twitter, karakter sayısını yükselterek kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor.

DPA, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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