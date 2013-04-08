Twitter'da 20 milyon sahte kullanıcı

Dünyanın en büyük mikroblog platformu olan Twitter, bazı kullanıcıların ‘takipçi’ saplantısı nedeniyle giderek büyüyen bir piyasaya ev sahipliği yapıyor. Yeni bir araştırmaya göre, sahte takipçi ve re-tweet piyasasında dönen para giderek artıyor. Sahte hesap sayısı ise 20 milyona ulaşmış durumda.



Twitter, 500 milyondan fazla kullanıcısıyla insanların düşüncelerini, fotoğraflarını, videolarını paylaştıkları en aktif ve akıcı platform olarak kabul ediliyor. Twitter ayrıca birçokları için ‘takipçi sayısı’ saplantısıyla öne çıkan bir platform haline gelmiş durumda. Öyle ki, takipçi sayısıyla kendisini tatmin etmek kullanıcıların sahte takipçi ve retweet (tweet’inizin diğer kullanıcılar tarafından tekrar atılması) için harcanan paranın miktarı artıyor.

New York Times’ın haberine göre, bugün Twitter’da kullanıcılara sahte takipçi satan 15 civarında internet hizmeti var.

İtalyan araştırmacılar Andrea Stroppa ve Carlo De Micheli’nin araştırmasına yer veren gazete, Twitter’daki sahte kullanıcı sayısının 20 milyona ulaştığına dikkat çekti. Aylık aktif kullanıcısı 288 milyon olan Twitter’da, aktif heasapların yüzde 7’si sahte.

Fiyatlar yüksek

İtalyan araştırmacıların yaptığı incelemeye göre, 1000 sahte takipçi isteyen kullanıcılar, ortalama 18 doları gözden çıkarmak zorunda. RT isteyenler ise bu işlem başına 5 sent ödemeli. Dahası, tek seferlik yerine, paket alışveriş de mümkün.

Eğer her gün 5 retweet isterseniz, ayda 9 dolar ödüyorsunuz. Günde 125 retweet'in fiyatı ise 125 dolar. Stroppa ve De Micheli, yine de rakamların değiştiğine dikkat çekiyor. Sahte hesap geliştiren yazılımcılar, bir hesap başına istedikleri ücreti 2-30 dolar arasında gösterebiliyor. Hatta, beş gün içinde 100 bin sahte hesap oluşturabildiğini öne süren bir yazılımcı bile var.

Twitter, giderek kontrolden çıkmaya başlayan sahtecilikle baş etmek için gösterdikleri çabaların arttığını belirtti. Site, geçtiğimiz yıl sahte hesap oluşturmak için kullanılan beş spam yazılımın üreticisini mahkemeye verdiklerini belirtti. Ayrıca, açılan yeni hesapların gerçek olduğunu anlamak için yapılan denetlemelerin de güçlendirildiği ifade edildi.

VentureBeat sitesine konuşan Twitter yetkilisi Jim Prosser, “Çeşitli otomatik ve manuel kontrol sistemlerimiz var. Spam'e karşı mücadelede zaman geçtikçe daha iyi olacağız” dedi.