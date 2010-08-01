Twitter'da 20 milyar mesaj gönderildi

T24- Sosyal ve sanal hayata damgasını vuran paylaşım ağlarından Twitter’da mesajların sayısı 20 milyarı geçti. Üstelik ikinci 10 milyar mesaj sadece 5 ayda gönderildi.





Sitedeki 20 milyarıncı mesaj, Cumartesi günü TSİ 18:44’te Japon bir üye tarafından girildi. GGGGGo_Lets_Go rumuzlu Tokyolu kullanıcının, sadece kendisi için anlam ifade edebilecek mesajı şöyle: “O halde bu baraj, daha sonra aniden tekrar karşımıza çıkabilir”.



Azami 140 vuruşlu mikro mesajların arkadaş listesine eklenenlerce görüntülenme esasına dayalı Twitter ağı, ilk 1 milyarlık mesaj eşiğine dört yılda, bu yılın mart ayında ulaşmıştı. Popülaritesi hızla artan siteye ikinci 10 milyar mesaj ise sadece 5 ayda gönderildi.



Twitter’ın 38 yaşındaki CEO’su Evan Williams, 20 milyarıncı mesajı gönderen Japonu kutlamak üzere Tokyo’ya uçtu. Haberi şaşkınlıkla karşılayan GGGGGo_Lets_Go, önce bunun bir şaka olduğunu, daha sonra da paniğe kapıldığını yine ‘twit’leyerek sitede anlattı.



GGGGGo_Lets_Go son ‘twit’inde şöyle yazdı: “Sanırım gerçekten 20 milyarıncı mesajı ben atmışım. Dünyanın her yerinden tepkiler alıyorum. Ürkütücü! Kaçta bir ihtimaldir ki bu? Ölecek miyim acaba?”



Japonya, twit mesajı sayısı açısından ABD’den sonra ikinci sırada. Günde 8 milyon twit gönderen Japonların mesajları, tüm mesajların yüzde 12’sini oluşturuyor.





