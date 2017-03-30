Twitter’a yeni güncelleme

Twitter önemli bir güncellemeye daha imza attı. Bugünden itibaren birine ya da bir gruba yanıt verildiğinde “@” ile başlayan kullanıcı isimleri 140 karakterden düşülmeyecek.

Yanıt yazılan kişi; atılan tweet yazısının içinde değil üzerinde görünecek. Böylelikle sohbetlerde daha fazla karakter kullanabileceksiniz.

“Yanıtla” üzerine tıklandığında kimlerin konuşmanızın bir parçası olduğunu kolayca görüp kontrol edilebilecek.

Bir konuşmayı okurken atılan tweet’in başında “@” ile başlayan çok sayıda kullanıcı adları yerine yazılanlar görülecek.