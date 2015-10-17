Twitter'a yama yapan genç: Türkiye'de neredeyse bütün bankalarda güvenlik açığı var

Twitter’daki sistemsel açığı geliştirdikleri yazılımla kapatan ve firmanın kurucusu Jack Dorsey tarafından San Francisco’daki Twitter Flight programına çağrılan iki üniversite öğrencisinden biri olan Cihan Nalbant, Türkiye’deki neredeyse bütün bankalarda güvenlik açığı olduğunu söyledi. Diğer genç yetenek Batuhan Katırcı da ilk sitesini 9 yaşındayken hack’lediğini anlattı.

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Batuhan Katırcı ve Cihan Nalbant, 22 yaşında sosyal paylaşım devi Twitter’ın sistemsel açığını keşfetti. Bununla da kalmayıp geliştirdikleri yazılımla bu açığı kapattı. Gençler, bu yetenekleriyle Twitter’ın kurucu başkanı Jack Dorsey’in de dikkatini çekti. Dorsey, 2 genci, başvuru yapmadıkları halde San Francisco’daki şirket merkezinde düzenlenen Twitter Flight programına çağırdı. Bu başarının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Davut Kavranoğlu 2 öğrenciyi de tebrik için aradı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’na davet etti.

Habertürk’ün haberine göre; 1. sınıf öğrencisi Cihan, ortaokuldan beri siber güvenlik ve yazılım ile ilgileniyor. Türkiye 20.’si olarak liseye yerleşmesinin ardından, son sınıfa geçmeden önce okulu bırakıp kendini tamamen yazılım ve siber güvenliğe vermiş. Nalbant, üniversiteye girişinin ilginç hikâyesini şöyle anlatıyor: “Bahçeşehir Üniversitesi’nde ApplyBAU isimli, yeteneklerinize göre burs veren bir sistem var. Oraya kaydımı yaptırmaya çalışırken problem yaşadım. Siteyi inceledim. Kendi okul kaydımı girdim. Bunları yaparken çektiğim videoyu okula gönderdim. Okul bunu olumlu karşılayıp tam burs vererek beni ödüllendirdi.” 22 yaşındaki Cihan’a göre, Türkiye’deki neredeyse bütün bankalarda güvenlik açıkları var: “Bir bankanın güvenlik sisteminde bir açık bulmuştum. Bunu bildirdim. Ardından bana dönüş yaptılar. Teşekkür ettiler, bunu karşılıksız bırakmayacaklarını söyleyip 2 kişilik sinema bileti gönderdiler. Ben de bilet gönderdikleri firmayı hack’leyip 100 bilet aldım ve ‘Buyurun, isterseniz siz gidebilirsiniz’ diye cevap verdim...”

2. sınıf öğrencisi Batuhan ise babasının da bilgisayara olan ilgisi sayesinde çok küçük yaşta bu alana ilgi duymaya başlamış. Öyle ki, ilk sitesini hack’lediğinde daha 9 yaşındaymış. “O zaman çok ünlü olan bir çocuk sitesi vardı. Ben de sürekli orada vakit geçirirdim. Ana sayfadaki banka reklamının yerine kendi fotoğrafımı ve MSN adresimi koymuştum. MSN adresime bir anda yığılma olmuştu” diyen Katırcı, o zamanlardan beri yazılım mühendisi olmayı kafasına koyduğunu anlatıyor. Özellikle Twitter üzerine yaptığı çalışmalar sonrasında dikkat çekmeyi başaran Katırcı’nın uzun dönemli planı ise Periscope’ta çalışmak.

Batuhan, yeteneklerini günlük hayatını kolaylaştırmak için de kullanıyor. Örneğin bütün arkadaşları ders seçebilmek için sabah 08.00’de kalkmak zorundayken, o gece bir program yazıp öğle saatlerinde bütün dersleri seçilmiş olarak uyanıyor.