Twitter'a video özelliği geldi

Hızla gelişen sosyal ağlardan Twitter yeni video özelliklerini Android ve iOS uygulamaları için duyurdu. İşte Twitter'a gelen yeni video özelliklerinin detayları:

En hızlı gelişen sosyal ağlardan biri olan Twitter, yeni özellikleri ile daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Daha önce mobil uygulamasına gelişmiş fotoğraf düzenleme özellikleri ekleyen sosyal ağ şimdi de, yine Android ve iOS uygulamaları için video çekme ve düzenleme özelliklerini duyurdu.

Yenilenen Twitter uygulaması ile videolar yakala, düzenle ve paylaş

Fotoğraf çekiminin yapıldığı bölümdeki küçük bir geçiş ile video çekimlerinin yapılabileceği ve çekilen videoların kolaylıkla düzenlenebileceği yenilenen Twitter uygulaması ile çok eğlenceli videolar yakalayıp, paylaşabilirsiniz.

Artık sadece 140 karakterden oluşan kelimeler ile sınırlı olmayan Twitter, son dönemde attığı adımlar ile gelişimini sürdürüyor. Son olarak Google arama sonuçlarında da herkese açık Tweetlere yer veren sosyal ağ, Periscope uygulamasıyla da büyümeye devam ediyor.