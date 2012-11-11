Twitter'a troll saldırısı: Açık giyinenler recm edilsin

Twitter, dün gece troll (sazan avı) saldırısına uğradı. "Açık Giyinenler Recm Edilsin" hashtag'i twitter en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Twitter Cumartesi'yi pazara bağlayan gece troll saldırısına uğradı.

"Açık giyinenler recm edilsin" hashtag'iyle başlatılan tartışmaya on binlerce yorum yapıldı.

İşte atılan tweetlerden bazıları şöyle:

@erkamevo: Troller oltanın ucuna bu kez 'Açık Giyinenler Recm Edilsin' bağlamışlar ve yine sürüsüyle sazan avlamışlar.

@cerenug: Açık Giyinenler Recm Edilsin diye birşey yok insanlar hürdür istediğini yapar ayrıca recmi araştırın cahil sofu şeytanın maskarasıdır

@LucasYldz: Açık Giyinenler Recm Edilsin diyen insanların hepsini bir kargo uçağına bindirip İran'a yollamak istiyorum. Orada şeriyat var.

@Srma_Ca: Açık Giyinenler Recm Edilsin , bunu diyenlerede beyin nakledilsin .

@YAKINDIR: "Açık Giyinenler Recm Edilsin". Bu tt'ye sakın aldanmayın. Gayemiz düşmanlık, kavga, bölücülük, ayrımcılık, ötekileştirmek değildir.

@cihansatir: Açık Giyinenler Recm Edilsin ben bu şekil giyinirim bu bayan şu şekil giyinir şu şekil giyinir hiç kimse hiç kimse karışmaya bi hakkı yok.

@ahmettunc16: son kullanma tarihinin üzerinden 5 yıl geçmiş meyve suyunun yaptığı etki: Açık Giyinenler Recm Edilsin ..

@furkangnr: Açık Giyinenler Recm Edilsin Edilmesin hocam biz kime bakıcaz Necati abiye mi ?

@Conqueror1453: İslama saldırarak ancak cehennem azabından prim kazanabilirsiniz... Açık Giyinenler Recm Edilsin

@selix34: Açık Giyinenler Recm Edilsin diyen tayfa hep sol kesimle dalga geçiyor, hiç sağa tag yapmıyor. yoksa sol kesimden daha mı iyi ekmek çıkıyor

@bittiwit: Yurdum insanı işte 2dkk gaza gelen tek millet biziz her halde. Açık Giyinenler Recm Edilsin



Troll saldırısı nedir?



Troller, açtıkları hashtag'lerle takipçileri arasında tartışma başlatıyor. Daha önce de "Nükleere evet", "Eşcinsellik yasaklansın", "Asmalımescit ibadete açılsın" gibi başlıklar altında yapılan tartışmalar büyük yankı uyandırmıştı. Ana haber bültenleri de bu konulara yer vererek, birçok sokak röportajı da gerçekleştirilmişti.