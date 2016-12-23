Twitter'a son dakika bildirimi geliyor

Dünyadan en son haberleri alabilmek için sosyal ağları kullanmak en iyi çözüm oluyor. Ancak sosyal medyada olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki, önemli haberler gözden kaçırılabiliyor. Twitter en önemli haberleri kullanıcılara bildirim yoluyla ulaştırmayı amaçlıyor.

Twitter, sistem tam anlamıyla hazır olduğunda tüm kullanıcılara bildirim göndermeyi hedefliyor. Gönderilen bildirimlerin kullanıcıların ilgi alanlarına ve bulundukları konuma göre değişiklik göstereceği ifade ediliyor.

Twitter’ın yeni özelliğinin tüm dünya için ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak testlerin kapsamının genişlemeye başladığını göz önünde bulundurursak fazla beklememize gerek kalmayacak gibi görünüyor.