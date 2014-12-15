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Bilim / Teknoloji

Twitter'a neden erişilemiyor?

Twitter'a neden erişilemediği konusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor

15 Aralık 2014 15:02

Ünlü sosyal paylaşım sitesi Twitter’a erişilemiyor. Twitter'ın neden kapandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Twitter'a bugün (15 Aralık 2014) itibariyle erişim sağlanamıyor. Saat 12:20’den itibaren Twitter kullanıcıları sisteme girmiyor. Paylaşımlar gönderilemiyor.

Twitter'a erişimin yapılamamasıyla ilgili olarak TİB'ten bir açıklama geçmedi. Twitter’e giremeyen kullanıcılar Facebook üzerinden sorularına yanıt bulmaya çalışıyor.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

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twittererişim14 aralıktibtelekomünikasyon

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