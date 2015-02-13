Twitter’a göre dünyanın en çok 'seni seviyorum' diyen 6’ıncı ülkesi Türkiye

Bir süre önce Türkiye’nin ilişki haritasını açıklayan Facebook‘un ardından Twitterda platformunda Sevgililer Günü gündemine dair bir araştırma yaptı. 100 farklı dilde “Seni seviyorum” (“I love you”, “Je t’aime,” “te amo,” “ik hou van jou” gibi) tweet’lerini tarayan Twitter’a göre Türkiye, büyülü iki kelimeyi en çok kullanan altıncı ülke.

webrazzi.com'da yer alan habere göre, sonuçları Aşkın dünyası (The world of love) haritasıyla paylaşan Twitter’ın “Seni seviyorum” sıralamasının zirvesinde İsveç var, onu Slovakya ve İsrail takip ediyor.

İnsanların ilişki durumlarıyla ilgili gelişmeleri Twitter’da paylaştığı gerçeğinden yola çıkan Twitter, açıldığı günden bugüne atılan ilişki tweet’lerini takvimlendirmiş. AşkTakvimi’yle görselleştirilen çalışmaya göre, ilk buluşmalar daha çok Ocak ayında gerçekleşiyor, ayrılıklarsa en çok Mart ayında yaşanıyor. Tweet’lerde Ağustos’ta nişanlanma konuları yoğunlaşırken, Aralık ayının ilişki gündemi ise boşanmalar. Evlilikkonulu tweet’lerse en çok Temmuz ayında atılıyor.