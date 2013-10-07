Twitter'a 'Gezi' kontrolü geliyor, istihbarat interneti takip edecek

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nın Gezi Parkı eylemlerini ele aldığı zirvede, eylemlerin organize edildiği sosyal medyanın istihbarat birimlerince takip edilmesi kararı alındı.

Gezi eylemlerinin değerlendirildiği ilk önemli toplantı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nca (KDGM) yapıldı. Toplantının en önemli tartışması, Taksim’de başlayan ve bir anda Türkiye ’ye yayılan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili neden istihbarat edinilemediği noktasında yaşandı.

Bu konuda, özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün örgütsel istihbarat çalışmaları dışında, “stratejik istihbarat” çalışılması, Gezi olaylarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği görüşü kabul gördü.

'Benzer olaylarda 3G bağlantısı kesilebilir'

Milliyet Gazetesi’nden Tolga Şardan’ın haberine göre Toplantıda eylemlerin ilk günlerinde eylemlere katılanların, örgütsel bağları olmayan, toplumun farklı kesimlerinden, değişik yaş gruplarından katılımcılar olduğu konuşuldu. Bundan sonra yaşanması olası benzer olaylarda, istihbarat hizmetlerinde görevli kurumların örgütsel istihbaratla birlikte stratejik istihbarat çalışmalarına yoğunlaşması kararı alındı.

Toplantıda, algı yönetimi ile sosyal medyanın iyi yönetilmesi gerektiği tartışıldı. İngiltere ’de ve Arap baharı sırasında internetin kesilmesi örneği tartışılarak, benzer biçimde olası eylemlerde 3G’nin kullanıma kapatılabileceği fikri öne sürüldü. Ancak, internetin kapatılmayıp daha yoğun biçimde takip edilmesinde görüş birliğine varıldı.

'Yürürlükteki yasa Gezi Parkı benzeri eylemler için yetersiz'

Adalet Bakanlığı’nı temsilen toplantıya katılan savcılar, halen yürürlükteki 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nın Gezi Parkı süreci ve benzeri olaylar karşısında yetersiz kaldığını savundu. Savcılar mevcut yasal düzenlemelerde kamu düzeninin bozulmasının suç olarak karşılığının bulunmadığına dikkati çekti.

Müsteşar Ulvi Saran’ın başkanlığındaki toplantıda İçişleri ve Adalet bakanlıklarının yanı sıra, MİT Müsteşarlğı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Anadolu Ajansı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Telekomünikasyon Başkanlığı’ndan (TİB) temsilciler bir araya geldi.