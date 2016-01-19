Twitter'da uzun süreli teknik arıza

Saat 10:15 sularında Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar "Teknik bir hata var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" uyarısıyla karşılaşıyor. Saat 12:00 itibariyle kısmi olarak erişim sağlanmaya başlarken, akşam saatlerinde erişim normale döndü.

Bu uyarı Twitter'a yönelik bir erişim yasağının olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Ancak tüm dünya genelinde teknik bir arızadan dolayı platforma erişim sağlanamadığı öğrenildi. Akıllı telefonlarda da kısa süreli teknik sorun veren Twitter'a VPN ile de ulaşım sağlanamamıştı.