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Bilim / Teknoloji

Twitter'a 4 yılda yapılan 'içerik kaldırma' taleplerinin yüzde 79'u Türkiye'den!

Türkiye, Temmuz ve Aralık aylarını kapsayan 2015'te 1761 başvuru ile rekor kırdı

20 Şubat 2016 15:31

Ali Aslangül

Twitter'ın yılda iki kez güncellediği şeffaflık raporuna göre; 2012 ile 2015 yılları arasında dünya genelinde içerik kaldırma taleplerinin yüzde 79'u Türkiye'den geldi.

Rapora göre, dört yılda Twitter'a gelen 'içerik kaldırma' talebi adedi 8428. Bu taleplerin 6673'ü ise Türkiye'den. Türkiye'yi, uçak krizinin ardından ilişkilerin gerildiği Rusya izliyor. Rusya, 1949 tweet için içerik kaldırma talebinde bulunmuş. Bu taleplerin 1729'u 2015 yılına ait. ABD ise, dört yıl boyunca sadece 183 tweet için başvuru yapmış.

 

2015'te rekor yine Türkiye'de 

 

Twitter, ülke bazında yaptığı açıklamalarda Türkiye'den 2015'te ikinci yarısında 1761 başvuru aldıklarını ifade etti. Bu başvurların özellikle Suruç, Ankara ve İstanbul'daki terör saldırısı sonrası hayatını kaybedenlerin görüntülerinin paylaşıldığı tweetlerle alakalı olduğu belirtildi. Twitter, Türkiye'den gelen mahkeme kararlarına yaptıkları itirazların yalnızca yüzde 6'sına olumlu cevap aldıklarına vurgu yaptı.

 

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