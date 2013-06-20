Twitter, yeni Hürrem'e tepkili: Kalkın eylem yapıyoruz, #direnseyirci

Muhteşem Yüzyıl dizisi, yeni Hürrem'ine kavuştu. Muhteşem Yüzyıl'ın sezon finalinde ortaya çıkan 'Hürrem'i ünlü oyuncu Vahide Gördüm canlandırdı.

Hürrem'in tekrar saraya dönmesinden sonra Twitter kullanıcıları da yeni Hürrem ile alakalı yorumlarını paylaştı.

İşte o tweetler:

Burak Özçivit: Görev tamamdir.Balibey dörtnala memleketine doner.Butun set ekibine ,emegi gecen herkese tesekkurler...

Demet Akalın: Hürremim'in uülkeyi terkedişinin 1. ayı. Ahhhh Meryem ahh! Yapmicaktin bunu bize. Vallaaaa iyileş gel. Kurban olayım bırak şu inadı.

Erol Köse: Yeni Postmenapoz Hürrem Vahide Gördüm tam fiyasko. Kanuni'nin annesi yaşında , inandırıcı değil ah MeryemUzerli ah !

Hürrem bırak şu tükenmişlik sendromunu felan derhal dön şu muhteşem yüzyıla sensiz tadı tuzu yok anlasana !!!

-Vahide Gördüm'ü Feriha'nın annesi olarak nasıl sevip bağrıma bastımsa, Muhteşem Yüzyıl'da da o kadar yakıştıramadım sevemedim. #otursıfır

-Tanınmadık bi yüz gelseydi saraya hürrem yerine daha hos olurdu

-Bu Hürrem olmamış. Kalkın eylem yapiyoruz #direnseyirci

-Anlaşıldı yeni sezonda Kanuni, yeni Hürrem'den kaçmak için attan hiç inmeyecek büzün sezonu seferde geçirir

-Hürrem iğrenç olmuş vahide gördüm harika bi oyuncu ama hürrem onun en son oynayacagı karakter

-Hürrem,Süleymanin annesi olarak geri dönmüş ya la

-vahide hanım çok iyi bir oyuncu ama hürrem olmamış :(

-Vahide Gördüm'ü çok severim ama Hürrem olmamış:( Şakır şakır Türkçe konuşuyo bi kere:)

-Yeni Hürrem Sultan'ın ilk repliği ortaya çıktı. ''Takma dişlerimi, mahidevran çalmış olabilir. Kırışıklık kremime zehri de o koydu.''

-Süleyman'la , yeni Hürrem Sultân öpüşürse kusarım net.

-Bu Hürrem'den sonra televizyonu kapatır camdan aşağıya atarım.