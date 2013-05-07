Twitter sosyal medya gazetesi oluyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, haber kaynağı olarak kullanılma avantajını kendisi adına bir iş koluna çeviriyor.

Şirketin iş ilanlarına gazetecilik ve habercilik departmanına bir lider aradığı ortaya çıktı.

İş ilanında Twitter’ın habercilik dünyasındaki kaçınılmaz avantajını bir adım öteye götürüp, farklı iş modelleri sunabilecek birinin arandığı ifade edildi.

İlanda iş alacak olan kişinin aynı zamanda haber organizasyonlar ve televizyon kanalları için de çalışacağı belirtildi.

cnbce.com'un haberine göre, Twitter şirketi göreve gelecek kişiye, 'Twitter’ın potansiyeli ve habercilik konusunda güçlü bir vizyonun olması ve günlük tempoyu yakalayabilecek dinamizme sahip olman gerekiyor' mesajını da iletti.

Şirketin resmi planlarında şu ana kadar kendi haberlerini üretme gündeme gelmedi ve bu işin daha çok Twitter’daki haber içeriğinin hacmini artırma üzerine olacağı ifade ediliyor.