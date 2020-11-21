Twitter, yemin gününde resmi başkanlık hesabının Biden'a verileceğini duyurdu

T24 Dış Haberler

Twitter, ABD başkanlarının resmi hesabı olan @POTUS (President of the United States) hesabını yemin ettiği günü Joe Biden'a vereceklerini duyurdu.

Twitter'ın popülerleşmesinden bu yana ABD liderleri sosyal medya platformunda @POTUS hesabını kullandı. Mevcut Başkan Donald Trump, bu hesaptan sık kendi kişisel hesabı olan @realDonaldTrump'ı kullanmayı tercih etti.

CNN Business'a konuşan Nick Pacilio bu durumun Beyaz Saray bağlantılı tüm hesaplar için geçerli olacağını belirtti.

Pacilio, "Twitter, Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesaplarını 20 Ocak 2021 itibariyle yeni yönetime geçirmek için aktif olarak hazırlanıyor. Aynı 2017'de olduğu gibi Ulusal Arşiv ve Kayıtlar Yönetimi ile yakından çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

44. ABD Başkanı Barack Obama, @POTUS hesabını 20 Ocak 2017'de Trump'a teslim etmişti. Obama'nın başkanlık hesabından yapılan paylaşımlar @POTUS44 kullanıcı adı altında arşivlendi.