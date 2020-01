Twitter yazı tipini değiştirdi

Geçtiğimiz ay yeni tasarımını tüm kullanıcılara açan sosyal medya devi Twitter , şimdi de yeni yazı tipini kullanıcılarının kullanımına sundu. Twitter,Helvetica Neue olan yazı tipini, Gotham ile değiştirdi.

Twitter'ın resmi Twitter hesabı üzerinden de Twitter'ın yazı tipinin değiştirildiği duyuruldu.

Starting today, we're rolling out a new font on http://t.co/zDdcbPwclU, moving from Helvetica Neue to Gotham.