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Twitter ve Facebook'a erişim engeli mi getirildi?

Kullanıcıların birçoğu Twitter ve Facebook'a giremiyor

09 Eylül 2015 09:26

Türkiye'nin dört bir yanından saldırı ve protesto haberleri gelmeye devam ederken, Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları şu saatlerde özellikle Twitter ve Facebook'a erişimin zorlaştığını öne sürüyor.

Twitter'da birçok kullanıcı VPN gibi araçlardan faydalanmadığı takdirde siteye erişemediğini ifade ediyor.

Benzer şekilde Facebook'ta da bir yavaşlama olduğu, siteye VPN'siz erişimin zorlaştığı belirtiliyor.

Bununla birlikte edinilen bilgiye göre Twitter ve Facebook'a erişimin engellenmesi yönünde alınmış resmi bir karar yok.

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