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Twitter ve Facebook'a devlet müdahalesi yalanlandı

Ulaştırma Bakanlığı, devletin Facebook ve Twitter’da anlık ya da saatlik durdurma için hazırlık yaptığına dair haberleri yalanladı

04 Eylül 2012 17:28

Ulaştırma Bakanlığı'nca Facebook ve Twitter’da anlık ya da saatlik durdurma hazırlığı iddaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, iddiaları yalanlayarak ''Zaten anlık durdurma olamaz sosyal medyada ne oluyorsa bir anda oluyor'' dedi.

Özellikle gerginlik yaratacak olaylarda sosyal medya üzerinden örgütlenmenin önüne geçebilmek için tedbirler alınacağı haberlerini Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yalanladı. Bakan ''Twitter ve Facebook'a anlık durdurma yapılacak'' iddiaları için ''Böyle bir çalışma yok, zaten olan bir anda oluyor'' şeklinde konuştu.

İddiaları yalanlayan Yıldırım sorulara da esprili bir dille yanıt verdi: ''Zaten anlık durdurma olamaz sosyal medyada ne oluyorsa bir anda oluyor'' dedi.

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