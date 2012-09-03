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Yaşam

Twitter üzerinden ilk nikah kıyıldı

Türkiye'de sosyal medya üzerinden bir ilk gerçekleşti

03 Eylül 2012 01:46

Türkiye'de ilk defa internet üzerinden nikah kıyıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Cengizhan Çelik'in nikahını Twitter'dan kıydı.

Türkiye 'de sosyal medya üzerinden bir ilk gerçekleşti. Mikroblog sitesi Twitter üzerinden evlenme merasimini gerçekleştiren Kara, gelin, damat ve şahitlere sorularını sordu. Gelin ve damatın 'evet' yanıtları da yine Twitter üzerinden aldı. 
 
Kara, çiftlerden ve şahitlerden gelen cevaplardan sonra "Ben de Üsküdar halkının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum" diyerek nikahı tamamladı.

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twitternikahsosyal medyada nikah

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