Salih Fırat'a Twitter üzerinden BDP daveti

CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği iddiaları ortaya atılan Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'a BDP'den teklif geldi.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Fırat'ı Twitter üzerinden BDP'ye katılmaya davet etti.

Buldan, Twitter'da "CHP'nin ırkçı,faşist söylemleri karşısında istifa ederek onurlu bir duruş sergileyen Salih Fırat'ı partimize davet ediyoruz. Sayın Salih Fırat'ın bu onurlu duruşu, BDP'ye geçerek taçlanacak ve sürece önemli ölçüde katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.





Fırat; CHP İzmir milletvekili Birgül Ayman Güler’in, BDP'li Hasip Kaplan'a cevaben yaptığı konuşmada "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle istifa etmişti.



(ntvmsnbc)