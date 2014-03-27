Twitter ünlülerin kaybolan tweetlerinin peşinde

Twitter Lady Gaga’dan, Justin Bieber’a, şov dünyası yıldızlarının attıkları bazı twitlerin kaybolmasına neden olan bir yazılım hatasını (bug) çözmek için çalıştıklarını açıkladı.

Kaybolan twitler arasında, ABD’li ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın Miley Cyrus ile beraber çekilmiş bir fotoğrafının altında yazan ''Çocuklarınızı Lady Gaga ile yalnız bırakmayın'' mesajı da var.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Oscar ödülleri sunucusu Ellen DeGeneres’in ödül töreninden twitlediği ve Brad Pitt’ten Julia Roberts’a bir çok Hollywood yıldızıyla yan yana çekilen ''selfie'' fotoğraf da kaybolan mesajlar arasında. Bu fotoğraf Twitter tarihinde en çok 'retweet'lenen fotoğraf olma özelliği taşıyor.

Twitter, soruna sebep olan hatayı gidermek için çalışmalarını sürdürürken, kaybolan tweetlerin hepsini olmasa da, bazılarını geri getirmeyi başardı. DeGeneres’in fotoğrafı da kurtarılanlar arasında.

Twitter, Salı akşamı kendi hesabından attığı mesajda, ''Bazı tweetlerin görüntülenememesine neden olan bir bug’ı araştırıyoruz,'' dedi. Kullanıcılar kaybolmuş tweetlerin linkine tıkladığında, “Üzgünüz, böyle bir sayfa yok!” uyarısıyla karşılaştı. Sorun 12 saatten fazla sürdü.

ABD’li şirkete göre bu, Mart ayı içerisinde Twitter’ın karşılaştığı üçüncü kayda değer sorun.

Ünlü isimlerin kaybolan tweetleri arasında yer alan mesajların bazıları şöyle:

''Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’in hayatını kaybeden bir hayranı için Eylül 2012’de attığı 'Huzur içinde yat Avalanna, seni seviyorum' tweeti. One Direction pop grubu üyelerinden Louis Tomlinson’un Ekim 2011’de gruptan arkadaşı Harry Styles’e attığı 'Her zaman kalbimdesin @Harry_Styles. Sevgiler, Louis' tweeti. Styles’in attığı bazı tweetlerin de kaybolduğu gelen bilgiler arasında.''