Twitter, Ümit Özdağ'ın HDP'li Garo Paylan hakkındaki "Talat Paşa" paylaşımını kaldırdı

Siber Haklar Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, kişisel Twitter hesabından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı hedef aldığı “Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” paylaşımını “kurallarına aykırı bulduğu” gerekçesiyle kaldırdığını duyurdu.

İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın 1915 olaylarının yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz” paylaşımına tepki göstererek, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” diye yazmıştı.

TIKLAYIN - Ümit Özdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a: Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın

Özdağ’ın söz konusu tartışma yaratan paylaşımı yapılan şikâyetler sonucu Twştter tarafından incelemeye alındı ve ardından kaldırıldı.

Yaman Akdeniz, Twitter kararına kendi hesabından, “Milletvekili Ümit Özdağ'ın Milletvekili Garo Paylan'a Talat Paşa göndermeli yazdığı tehdit tweetini, Twitter şikayetler sonrasında kendi kurallarına aykırı buldu ve Özdağ'ın tweetini sildirdi” diyerek dikkati çekti.