Ümit Özdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a: Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın

İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın 1915 olaylarının yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Özdağ, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz” diye yazan HDP’li Paylan’ın paylaşımına karşın, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” diye yazdı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 olaylarının yıl dönümünde sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Paylan’ın bu paylaşımına Özdağ sert bir dille tepki gösterdi. Paylan’ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” sözlerini kaydetti.