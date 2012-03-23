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Twıtter uğur getirdi, Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşacak

Kenan İmirzalıoğlu'nun rekor transfer ücretiyle gündeme geldiği dizinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu

23 Mart 2012 14:16

 

 
T24- Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sır gibi saklanan rol arkadaşının Melis Aslı Pamuk olduğu iddia edildi.
 
Dizinin yapımcısının tescilli güzeli Twitter’dan keşfettiği iddia ediliyor. Uzun bir aradan sonra yeni dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun, dizideki partnerinin kim olduğu ortaya çıktı. Sır gibi saklanan oyuncunun, Türkiye Güzeli Melis Aslı Pamuk olduğu belirtildi.
 

 

Twıtter uğur getirdi 

 
HaberTürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz aralıkta Twitter’dan, ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa başvuran tescilli güzel Pamuk, Türkan Şoray’a olan benzerliği sayesinde dizinin yapımcısı Kerem Çatay tarafından keşfedildi. Ay Yapım’ın patronu Çatay’ın 21 yaşındaki oyuncuyu Twitter’da gördükten sonra irtibata geçtiği öne sürüldü.
 
 

Hırslı güzel 

 
 
Güzellik yarışmasına başvurduğunda fazla kiloları nedeniyle çok fazla şans tanınmayan Pamuk, hırs yapıp iki ayda 9 kilo vererek birincilik tacını takmıştı. 
 
 

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