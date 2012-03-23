Twıtter uğur getirdi, Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşacak

T24- Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sır gibi saklanan rol arkadaşının Melis Aslı Pamuk olduğu iddia edildi.

Dizinin yapımcısının tescilli güzeli Twitter’dan keşfettiği iddia ediliyor. Uzun bir aradan sonra yeni dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun, dizideki partnerinin kim olduğu ortaya çıktı. Sır gibi saklanan oyuncunun, Türkiye Güzeli Melis Aslı Pamuk olduğu belirtildi.

Twıtter uğur getirdi

HaberTürk'te yer alan habere göre; geçtiğimiz aralıkta Twitter’dan, ölümle tehdit edildiğini ileri sürerek savcılığa başvuran tescilli güzel Pamuk, Türkan Şoray’a olan benzerliği sayesinde dizinin yapımcısı Kerem Çatay tarafından keşfedildi. Ay Yapım’ın patronu Çatay’ın 21 yaşındaki oyuncuyu Twitter’da gördükten sonra irtibata geçtiği öne sürüldü.

Hırslı güzel

Güzellik yarışmasına başvurduğunda fazla kiloları nedeniyle çok fazla şans tanınmayan Pamuk, hırs yapıp iki ayda 9 kilo vererek birincilik tacını takmıştı.