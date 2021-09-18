Twitter, Türkiye'de denemesi yapılan 'Reactions' özelliğinin durdurulduğunu açıkladı

Twitter, ilk olarak Türkiye'de test etmeye başladığı 'tweet'lere emojilerle tepki verme özelliği 'Reactions'ı 'birkaç teknik sorunu düzeltmek için duraklattığını' açıkladı.

9 Eylül'de Türkiye'de Twitter Reaksiyonlarını test etmeye başladığını açıklayan sosyal ağ Twitter, "birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklattığını' duyurdu.

"Gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen'e uzunca basın" paylaşımıyla Twitter'daki beğeni butonunu çeşitlendiren Twitter, şu açıklamayı yapmıştı:

"Şimdi belirli bir süre için Türkiye'de Twitter Reaksiyonlarını test ediyoruz. Bunu gördüğünüzde, gerçekten ne düşündüğünüzü bize bildirmek için Beğen'e uzunca basın. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de Twitter kullananların yüzde 90'ına iOS, Android ve web üzerinden Reaksiyonlar testini sunacağız."

"Sabrınız için teşekkürler!"

Son sekiz günde olumlu ve olumsuz pek çok yorum alan 'Reaksiyon', Twitter'ın bugünkü paylaşımıyla durduruldu. Paylaşım şöyle:

"Güncelleme: Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!"

'Reaksiyon' özelliği için şu açıklama yapılmıştı:

"İnsanların tweet'ler hakkında ifade etmek istediklerini temsil eden ve nihayetinde daha anlamlı konuşmaları teşvik eden emojiler bulmaya çalıştık. Bunu yapmak için, tweet'lerde en sık kullanılan kelimelerin ve emojilerin neler olduğunu araştırdık ve insanların tweet'leri okurken neler hissettiklerine ve hangi emojilerin dünya çapında yankı bulduğuna dair anketler gerçekleştirdik.”