Twitter: Trump tekrar başkan seçilse bile platforma dönemeyecek

T24 Dış Haberler

Sosyal medya platformu Twitter'ın üst düzey yöneticilerinden biri, eski ABD lideri Donald Trump tekrar Beyaz Saray'a aday olsa, hatta başkan seçilse bile hesabını açmayacaklarını duyurdu.

Twitter'ın CFO'su Ned Segal, CNBC'ye yaptığı açıklamalarda Trump'ın hesabının engellenmesinin kalıcı bir durum olduğunu ifade etti.

Segal, "Bizim politikamıza göre platformdan atılırsan platformdan atılmışsındır" dedi.

"Eğer bir yorumcu, CFO, eski veya mevcut bir kamu yetkilisiyseniz şunu unutmayın" diyen Segal, "Bizim politikalarımız insanların birbirini şiddete teşvik etmesini önlemek amacıyla uygunlanır. Eğer bunu yapan birini bulursak onlara servis vermeyi bırakır ve dönmelerine izin vermeyiz" ifadelerini kullandı