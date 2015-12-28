Twitter trol ve cihatçılara karşı telefon onayı isteyecek

Sosyal medya platformu Twitter, siteyi kullanan trollere ve İslamcı cihatçılara karşı mücadele ettiğini açıkladı.

Independent gazetesine konuşan Twitter'ın Avrupa Direktörü Bruce Daisley sitenin itibarını sarsan trollere ve aşırı İslamcı gruplara karşı başlattıkları mücadelede yol katettiklerini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Mart ayında 10 yaşına girecek olan Twitter şirketinin 320 milyon kullanıcısı var.

Troller tarafından rahatsız edilen ünlü bazı isimler son yıllarda Twitter hesaplarını kapatmıştı.

Daisley son yılda siteyi kullanan internet trolleriyle mücadelede bir dizi tedbir aldıklarını ve kullanıcıların güvenliğine ağırlık verildiğini belirtti.

Daisley "Aldığımız tedbirler (sitedeki) kötü davranışlardaki düşüşle doğrudan orantılı" dedi.

Twitter, internet trolü olarak adlandırılan ve sosyal medya hesaplarını başkalarını taciz etmek için kullanan hesapları hedefliyor.

Telefon onayı

Şirket bu hesaplardan telefon onayı yoluyla kendilerini tanıtmaları istiyor. Kullanıcı telefona yollanan sayısal bir kodu girdikten sonra sosyal platforma girebiliyor. Böylece Twitter kullancının taciz nedeniyle askıya alınan başka hesaplarının olup olmadığını anlayabiliyor.

Daisley "Bu, kullanıcıya buradaki yaptıkları şeyin gerçek dünyada var olduğunu söylememizi sağlıyor" dedi.

Kullanıcılara trolleri engellemeleri için yeni araçlar sunulurken engelledikleri hesapları paylaşmaları için teşvik ediliyorlar.

Daisley bu tür önlemlerin insanları daha güvende hissettirdiğini söyledi.

Güvenliğe yönelik şikayetleri "gerçekten ciddiye" aldıklarını söyleyen Daisley "bize iletilen her şeyi soruşturuyoruz" dedi.

Şirketin eski üst düzey yöneticisi Dick Costolo Şubat ayında sitenin taciz, küfür ve trollere karşı mücadelede "berbat" olduğunu söylemişti.