'Twitter toplumların baş belasıdır' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan tweet atmaya başladı

Başbakanlığı döneminde "Twitter denilen bir bela var. Abartı, yalanın daniskası burada. Sosyal medya denilen şey şu anda toplumun ve toplumların bana göre baş belasıdır" sözlerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki hesabından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımlarında şu mesajları iletti:

"Sigara, hem içen kişinin hem içildiği ortamdaki diğer masum bireylerin sağlığını tehdit eden sinsi bir zehirdir.

Dünyada her yıl 6 milyon insan, sigara kullanımından, 600 bin kişi de sigara içmediği halde sigara dumanından dolayı hayatını kaybediyor.

Sağlıklı nesiller için, ülkemizin aydınlık geleceği için sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıkları hayatımızdan çıkaralım!

Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Bu zehre karşı sen de iradene sahip ol ve sigaraya teslim olma."

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Küçükyılmaz yaptığı açıklamada, "Söz konusu hesap yeni alındı. Beyefendinin kendi hesabı. Kendi attığı twetler, 'RTE' rumuzuyla, sonunda belirtiliyor. Bazen kendisinin yazmadığı, ekibin yazdığı tweetler de herhangi bir rumuz olmadan orada yer alacak. Beyefendiyi seven gençlerin epeydir kullandığı bir hesaptı. Hesabın onay süreci gerçekleşti. Şu andan itibaren beyefendi kullanacak. Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü idi. İlk tweetini attı. Böyle anlamlı bir günde başlamak istedi. Ekibi, danışman arkadaşlar da beyefendinin talimatı, izni doğrultusunda zaman zaman hesaptan paylaşımda bulunacak" dedi.

Erdoğan'ın Twitter hakkında daha önce söyledikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Şubat 2014’te AKP’nin TBMM’deki grup toplantısında, “Tweetle hiç işim yok, takip ettiğim de yok. Benim bu kadar boş zamanım yok. Twitter kullananlara hakaret etmiyorum ama benim bu kadar zamanım yok. Gece gündüz demeden işime bakıyorum” demişti.

'Twitter falan hepsinin kökünü kazıyacağız'

30 Mart 2014’teki yerel seçimlere sayılı günler kala, bir süredir sosyal medya üzerinden yayılan “çok önemli bir ses kaydının yayınlanacağı” iddialarına tepki gösteren Erdoğan, “Bu Twitterlar falan var ya şimdi mahkeme kararı çıktı, Twitter falan hepsinin kökünü kazıyacağız. Efendim işte uluslararası camia şöyle der, böyle der, hiç beni ilgilendirmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü görecekler" demişti. Erdoğan’ın 20 Mart 2013’te Bursa mitinginde yaptığı bu konuşmadan kısa bir süre sonra da Twitter ve Youtube kanallarına erişim engellenmişti.