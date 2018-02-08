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Bilim / Teknoloji

Twitter tarihinde ilk kez kâr etti

Twitter'ın hisseleri Wall Street'te yüzde 25 yükseldi

08 Şubat 2018 22:13

Sosyal medya platformu Twitter, çeyreklik bazda ilk kez net kâr elde edince, şirketin hisseleri Wall Street'te yüzde 25 prim yaptı.

New York Borsası'nda işlem gören Twitter hisseleri 35 dolar seviyesine kadar çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Özellikle reklam gelirlerindeki artış ve ABD dışındaki pazarlardan gelen büyüme, Twitter'ın gelirlerini artıran iki önemli etken olarak gösteriliyor.

2017'nin dördüncü çeyreği için 732 milyon dolarlık gelir açıklayan Twitter, gelirlerinin yıllık bazda yüzde 2 arttığını açıkladı.

Reuters haber ajansının yaptığı ankette ise 4. çeyrek geliri 686 milyon dolar olarak tahmin edilmişti.

Her ne kadar ABD gelirleri yüzde 8 gerilese de, Twitter'ın dünya genelindeki gelir artışı yüzde 17'yi buldu.

Şirketin dördüncü çeyrek kârı ise 91 milyon dolar oldu. Twitter 2016'nın 4. çeyreğinde 167 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Yatırımcılar, her ne kadar büyük bir sosyal medya platformu olsa da Twitter yönetimini elde edilen başarıyı kâra dönüştürememekle eleştiriyordu.

Twitter'ın kullanıcı sayısının bir önceki çeyreğe göre değişim göstermemesi ise şirket açısından büyük bir sorun olarak görülmüyor ve bu durumun Twitter'ın sahte hesapları kapatma konusunda daha aktif bir politika izlemesinin bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

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