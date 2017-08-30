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Bilim / Teknoloji

Twitter 'sivrisineği tehdit eden' kullanıcının hesabını kapattı

"Sivrisinekleri öldürdüğümü söylediğim için hesabım donduruldu"

30 Ağustos 2017 19:29

Twitter'ın internet kaynaklı suçlarla mücadele etmek üzere geliştirdiği yapay zekâ ürünü botlar, ilginç bir hesap kapatma vakasına imza attı.

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TwitterJaponya
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