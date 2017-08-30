Bilim / Teknoloji
Twitter 'sivrisineği tehdit eden' kullanıcının hesabını kapattı
"Sivrisinekleri öldürdüğümü söylediğim için hesabım donduruldu"
Twitter'ın internet kaynaklı suçlarla mücadele etmek üzere geliştirdiği yapay zekâ ürünü botlar, ilginç bir hesap kapatma vakasına imza attı.
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