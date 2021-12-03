Twitter, Sincan'la ilgili propaganda yapan binlerce Çin devleti bağlantılı hesabı kapattı

T24 Dış Haberler

Twitter, Çin devleti bağlantılı; Sincan'daki insan hakları ihlali raporlarının bulgularının aksini iddia eden paylaşımlar yapan binlerce hesabı kapattı.

The Guardian'ın aktardığına göre hesaplarda sahte isimler ve fotoğraflar kullanılıyor; Sincan'da yaşayan insanların ağzından "bölgede mutlu olduklarına" dair paylaşımlar yapılıyordu.

Bahsi geçen hesapların geçişte başka amaçlar için kullanıldığı ve Çinli yetkililer paylaşımlarını öne çıkarmadığı sürece neredeyse hiç etkileşim almadığı tespit edildi.

Kapatılan 2 bin 160 hesabın iki farklı ağa bağlı olduğu, bu hesaplardan toplamda 30 binden fazla tweet atıldığı belirtildi.