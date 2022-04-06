Twitter, Rus devlet hesaplarına yeni kısıtlamalar getirdi

T24 Dış Haberler

Twitter, Moskova propagandasının yayılmasını önlemek için Rusya devletine ait hesaplara karşı yeni önlemler aldıklarını belirtti.

Sosyal medya devi, Rusya devlet hesaplarının artık platformun hiçbir kategorisinde 'tavsiye edilen tweet' olarak gösterilmeyeceğini ifade etti.

Açıklamada, "Özgür bilgiye erişimi kısıtlayan ve devletlerarası çatışmada olan ülkelere ati hesapların paylaşımlarını önermeyeceğiz veya yayılmasını sağlamayacağız" denildi.

Twitter, "Bir devlet internet servislerine erişimi kısıtlayarak halkın sesini bastırdığında ve özgür bilgiye erişimini engellediğinde; ancak bu servisleri kendi iletişimi için kullandığında ciddi bir bilgi dengesizliği oluşuyor" açıklamasında bulundu.

Moskova, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısını başlatmasının ardından çevrimiçi platformlar ve basın üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

Twitter, AB ülkelerinde RT ve Sputnik gibi Rus basın organlarının hesaplarına erişimi engellemişti.