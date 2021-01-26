Twitter, Revue'yü satın aldı

Twitter Inc. salı günü yaptığı açıklamada. kullanıcılarının kendi haber bültenlerini hazırlayıp yayınlamalarına yönelik hizmet sağlayan Hollanda merkezli Revue'yü satın aldığını duyurdu. Böylece yazarlar oluşturduklarıyla para kazanabilecek.



Twitter'dan yapılan açıklamada, "Revue, insanların ilgi alanlarından haberdar olmalarına yardımcı olma çalışmalarımızı hızlandıracak" denildi. Açıklamada, kullanıcıların Revue üzerinden, web sitesinde, Twitter'da ya da başka bir yerde oluşturduklarıyla, her türden yazarın hedef kitlesinden para kazanmanın yolunun sunulacağı da belirtildi.

Twitter açıklamasında, ücretli haber bültenleri aracılığıyla "kalıcı bir teşvik modeli" oluşturulduğu da eklendi ve izleyiciye dayalı para kazanma desteğinin genişletileceği sözü verildi.

Revue nedir?

2015 yılında Martijn de Kuijper ve Mohamed El Maslouhi tarafından kurulan Revue, e-posta bültenlerinin paylaşılmasına ve içerik üreticilerin gelir elde etmesine olanak tanıyor.