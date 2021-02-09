Twitter, reklamlar dışında da gelir kapısı arıyor; Tweetdeck ücretli olabilir, abonelik seçenekleri sunulabilir

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Twitter, gelir modelini reklamların ötesine taşımak için çeşitli ücretli abonelik seçenekleri üzerinde çalışıyor. Tweetdeck gibi, Twitter'a bağlı uygulamaların ücretli olması da seçenekler arasında.

Twitter, gelirlerinde reklam dışında alanlar yaratmak için abonelik sistemini gündemine aldı. Şirketten doğrulama amacıyla yapılan açıklamada "En büyük şirket önceliğimiz gelir dayanıklılığını artırmak. 2021'de reklamların ötesinde gelir modelimizi çeşitlendirmek için araştırmalar yaptığımızı göreceksiniz" ifadeleri yer aldı.

Twitter'ın ürün gelirlerinden sorumlu Bruce Falck açıklamasında gündeme gelen yenilikleri şöyle özetledi: "Bu, çeşitli üyelikler ve kişi ya da şirketlere Twitter'da erişebilecekleri yeni özelliklerin olduğu paketlerin sunulması olabilir" dedi.

Öte yandan Falck, görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu, bu yılın sonuna kadar adım atmayı beklemediklerini de ekledi.

Bloomberg, Twitter'ın geliri reklamların ötesine taşımak için çeşitli özel içerikleri, Tweetdeck uygulamasını, 'Tweet'i geri al' tuşunu ücretli yapmak gibi adımları düşündüğünü belirtti.