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Dünya

Twitter reklam almaya başlıyor

Zarar eden sosyal paylaşım sitesi Twitter, reklam almaya başlayacağını açıkladı.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Zarar eden sosyal paylaşım sitesi Twitter, reklam almaya başlayacağını açıkladı.

Twitter daha önce reklama direniyordu

Twitter yetkililerine göre, paralı mesajlar, arama sonuçları sayfasında görülecek.

Site daha önce reklam almaya yanaşmıyordu.

Ancak Twitter kurucularından Biz Stone, bunların klasik reklamlar olmayacağını söyledi.

Stone, bu reklamların mesajlarla uyum içinde olacağını ve diyaloğun bir parçasını oluşturacağını belirtti.


Günde 50 milyon mesaj

Twitter, şimdiden Sony Pictures, Starbucks, Best Buy gibi şirketlerle reklam anlaşması imzaladı.

Stone, reklamları, ticari işletmelerin ve kurumların daha geniş kitlelere ulaştırmak istedikleri sıradan mesajlar olarak tanımladı.

İlk aşamada, bu reklamlar, sadece arama sonuçları sayfasında görülecek. Her sayfada yalnızca bir reklam olacak. Daha sonra reklamlar ana sayfada da görülecek.

Abone sayısı hızla artmasına rağmen, henüz kar etmeyen Twitter, bir süre önce arama motorları Google ve Miscrosoft Bing'le anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma çerçevesinde Google ve Bing, arama sonuçlarına twitter mesajlarını dahil etmek için Twitter'a para ödüyor.

Twitter kullanıcıları günde ortalama 50 milyon mesaj yazıyor. Bu saniyede 600 mesaj anlamına geliyor.



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