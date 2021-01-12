Twitter, "Qanon komplo teorisi" paylaşan 70 bin hesabı askıya aldı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını "kuralları tekrar tekrar ihlâl ettiği" ve "şiddete sürükleme riski taşıyan açıklamalar yaptığı" için kapatan Twitter 70 binden fazla hesabı da "QAnon komplo teorilerini paylaştığı" gerekçesiyle askıya aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Twitter'dan yapılan açıklamada "Washington DC'de meydana gelen olayları ve zarar görme ihtimalinin artmasını göz önünde bulundurduğumuzda, daha önce QAnon içeriği paylaştığını tespit ettiğimiz binlerce hesabı cuma gününden itibaren kalıcı olarak askıya almaya başladık" ifadelerine yer verildi: "Bu hesaplar zararlı QAnon bağlantılı içerikler paylaşıyor. Tümünün daha önce de bu komplo teorilerinin propagandasını yaptığı tespit edilmişti."

Qanon nedir?

ABD'de devlet, iş dünyası ve medyada 'satanist ve pedofillerden' oluşan bir çete olduğu ve Trump'ın da bu çeteye karşı mücadele ettiği yönünde iddialar ortaya atan Q isimli kullanıcının yaydığı komplo teorisi, kısa süre içinde binlerce takipçi topladı.

ABD tarihine geçecek en kaos dolu gecelerden biri olan 6 Ocak Kapitol baskınında Trump'ın işaretiyle Kongre'yi basan destekçileri arasında da Qanon komplo teorisine inanlar buluyordu.