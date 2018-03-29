Twitter paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanlar adliyeye Mehter Marşı'yla getirildi

Kocaeli'nde Twitter paylaşımları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 11 kişi adliyeye Mehter Marşı'yla getirildi.
Kocaeli’de sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 10 kişi, PKK irtibatı oldukları iddiasıyla da 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan 11 kişi bugün adliyeye sevkedildi. 11 kişi, adliyeye getirilirken polis araçlarının içinde yüksek sesle mehter marşı çalınması dikkat çekti.