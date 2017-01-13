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Bilim / Teknoloji

Twitter o uygulamayı 3 Şubat'ta sonlandırıyor

Dashboard, kullanıcılarına reklam verecekleri anahtar kelimeler hakkında önemli bilgiler veriyordu

13 Ocak 2017 11:54

Twitter'ın geçtiğimiz senenin yaz aylarında, şirketler için reklam yapanlara yönelik hizmete sunduğu Twitter Dashboard isimli uygulama, yapılan resmi açıklama ile kapandı.

Twitter Dashboard, tamamen reklam verme üzerine kurulu bir platformdu.

Bu platforma giriş yapan şirketler tweetleri izleyebilir, yazacaklarını önceden planlayabiliyor, yazılanların kaç kişiye ulaştığı gibi analatik verileri görebiliyor, tweetlerini anlık olarak izleyebiliyorlardı.

Tüm bunların yanı sıra bir reklam verme uygulaması olması sebebiyle anahtar kelimeler üzerinde de duran Dashboard, kullanıcılarına reklam verecekleri anahtar kelimeler hakkında da önemli bilgiler veriyordu.

Twitter tarafından yapılan resmi açıklama ile bu uygulamanın 3 Şubat 2017 itibariyle kullanımdan kalkacağı açıklandı.

App Anie verilerine göre App Store üzerinde iş kategorisi altında ancak 432. sırada yer alabilen Twitter Dashboard, Sesor Tower'ın verilerine göre ise de bütün dünya çapında sadece 40.000 kere indirildi.

Düşük kullanıcı oranları ile bekleneni veremeyen Twitter Dashboard, muhtemelen bu sebeple kapatıldı.

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