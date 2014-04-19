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Twitter o hesapları engellemeye başladı

Twitter yetkilileri ile Hükümet arasında yapılan görüşmeler sonrası yolsuzluk iddialarını içeren ses kayıtlarının yayınlandığı hesaplar Twitter tarafından engellenmeye başladı

19 Nisan 2014 22:19

Twitter yetkilileri ile Hükümet arasında yapılan görüşmeler sonrası hükümete ilişkin yolsuzluk iddialarını içeren ses kayıtlarını yayınlayan Twitter hesaplarının engellenmesine başlandı.

30 Mart’taki yerel seçimler öncesinde, Başbakan Tayyip Erdoğan ile bazı bakanlar, hükümet yetkilileri ve medya yöneticilerine ilişkin çok sayıda ses kaydının linklerini yayımlayan, ‘Başçalan’ ve ‘Haramzadeler333’ hesaplarına Türkiye 'den siteye giren kullanıcılar erişemiyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Twitter yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından bazı hesaplara ilişkin ‘buzlama’ uygulaması getirileceğini açıklamıştı. Ancak, buzlamadan da farklı olarak söz konusu hesaplara erişimin tamamen engellendiği görülüyor.

Hafta içinde gerçekleştirilen toplantıda Hükümet, acil müdahale içeren “süper etiketleme “ yetkisinin TİB'e verilmesi ve daha sık koordinasyon sağlanması için Türkiye'de bir irtibat ofisi açılması konusunu dile getirilmiş, Twitter yetkilileri ise bu hususlara hemen karar veremeyeceklerini, merkez ofislerinde yapacakları değerlendirmelerden sonra tekrar bir araya gelebileceklerini açıklamışlardı.

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