Twitter nefret söylemine karşı harekete geçti

Twitter, nefret söylemine karşı yeni kuralları yayınladığı blog yazısı ile duyurdu.

Yazıda, "Farklı görüşlerin yayılmasına destek vermeye devam edeceğiz. Ancak nefret söylemi sınırının aşıldığı hesaplara müdahale etmekte tereddüt etmeyeceğiz" denildi.

Twitter kullanıcılarının paylaşımlarında şiddet çağrısı yapamayacakları ya da tehditler savuramayacakları belirtildi.

Yeni düzenleme netlik getiriyor

Nefret söylemine karşı düzenlemenin din, milliyet, ırk, cinsel eğilim, cinsiyet, cinsel kimlik, yaş ve hastalık konulu paylaşımları kapsadığı vurgulandı. Twitter nefret söylemiyle mücadelede şimdiye kadar "başkalarına karşı şiddetin yasaklandığı" gibi genel bir ifade kullanıyordu.

Twitter, ırkçı nefret söylemi ve IŞİD gibi radikal İslamcı görüşlerin savunulduğu hesaplara karşı gereken müdahaleyi yapmamakla suçlanıyor.

Brookings Enstitüsü'nün de katılımıyla hazırlanan bir rapora göre, Twitter'da IŞİD yanlısı en az 46 bin hesap var.

Almanya'nın gündeminde

İnternette nefret söylemiyle mücadele Almanya'nın gündeminde de ilk sıralarda yer alıyor. Adalet Bakanı Heiko Maas, Facebook, Twitter, Google ve YouTube'u kin ve nefret çağrılarının yapıldığı içerikleri silmeye çağırmış, söz konusu içeriğe sahip sayfaların kısa süre içinde silinmesini sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.

Merkel de işin takipçisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM Genel Kurulu vesilesiyle gittiği New York'ta Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile bir araya gelmişti. Merkel görüşmede nefret içerikli yorumları gündeme getirmiş, Zuckerberg bunun üzerine "Bu konu üzerinde çalışmamız gerekecek" değerlendirmesinde bulunmuştu. Merkel, "Durumu düzeltecek misiniz?" diye üsteleyince Zuckerberg'den "evet" yanıtını almıştı.