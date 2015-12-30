T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Twitter nefret söylemine karşı harekete geçti

Sosyal medya platformu Twitter, nefret söylemine karşı düzenlemelerini sertleştirdi.

30 Aralık 2015 11:16

Twitter, nefret söylemine karşı yeni kuralları yayınladığı blog yazısı ile duyurdu.

Yazıda, "Farklı görüşlerin yayılmasına destek vermeye devam edeceğiz. Ancak nefret söylemi sınırının aşıldığı hesaplara müdahale etmekte tereddüt etmeyeceğiz" denildi.

Twitter kullanıcılarının paylaşımlarında şiddet çağrısı yapamayacakları ya da tehditler savuramayacakları belirtildi. 

 

Yeni düzenleme netlik getiriyor

 

Nefret söylemine karşı düzenlemenin din, milliyet, ırk, cinsel eğilim, cinsiyet, cinsel kimlik, yaş ve hastalık konulu paylaşımları kapsadığı vurgulandı. Twitter nefret söylemiyle mücadelede şimdiye kadar "başkalarına karşı şiddetin yasaklandığı" gibi genel bir ifade kullanıyordu. 

Twitter, ırkçı nefret söylemi ve IŞİD gibi radikal İslamcı görüşlerin savunulduğu hesaplara karşı gereken müdahaleyi yapmamakla suçlanıyor. 

Brookings Enstitüsü'nün de katılımıyla hazırlanan bir rapora göre, Twitter'da IŞİD yanlısı en az 46 bin hesap var.

 

Almanya'nın gündeminde

 

İnternette nefret söylemiyle mücadele Almanya'nın gündeminde de ilk sıralarda yer alıyor. Adalet Bakanı Heiko Maas, Facebook, Twitter, Google ve YouTube'u kin ve nefret çağrılarının yapıldığı içerikleri silmeye çağırmış, söz konusu içeriğe sahip sayfaların kısa süre içinde silinmesini sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.

 

Merkel de işin takipçisi

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM Genel Kurulu vesilesiyle gittiği New York'ta Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile bir araya gelmişti. Merkel görüşmede nefret içerikli yorumları gündeme getirmiş, Zuckerberg bunun üzerine "Bu konu üzerinde çalışmamız gerekecek" değerlendirmesinde bulunmuştu. Merkel, "Durumu düzeltecek misiniz?" diye üsteleyince Zuckerberg'den "evet" yanıtını almıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SosyalTwitterYeniIŞİDBrookingsEnstitüsüTwitter IŞİDAlmanyaBakanı Heiko Maas Facebook Twitter GoogleYouTubeBaşbakanı Angela Merkel Genel KuruluNew York FacebookMark ZuckerbergZuckerbergDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24