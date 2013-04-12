'Twitter'ın müzik uygulaması hayata geçiyor'

Twitter'ın, bir süredir üzerinde çalıştığı söylenen müzik uygulamasını bu hafta sonunda hayata geçirebileceği iddia edildi. AllThingsD sitesine konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, uygulamanın Coachella müzik festivaliyle birlikte sunulacağını söyledi.

Dünyanın en büyük mikroblog platformu Twitter, müzik uygulaması hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, dün San Francisco merkezli müzik hizmeti We Are Hunted’ı bünyesine katması, müzik uygulaması hakkındaki söylentileri güçlendirdi.

Bağımsız bir uygulama olacağı ifade edilen müzik uygulaması, Twitter hesabı olan ve olmayan kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek. Ancak Twitter üyesi olanlar uygulamanın daha fazla içeriğine erişim sağlama imkanı bulacak.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre Twitter müzik uygulaması SoundCloud, iTunes ve Vevo gibi mobil müzik uıygulamalarıyla entegreli olacak.