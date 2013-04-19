Twitter #Music hayata geçti

Twitter, bir haftadır teknoloji dünyasında söylentileri dolaşan müzik uygulaması #Music’i hayata geçirdi. Apple iOS işletim sistemine uyumlu olan #Music, ilk olarak ABD, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda’da sunuldu.

Kullanıcılarıyla etkileşimini haber ve video içeriğiyle güçlendiren Twitter, müzik yayını ve araması yapılmasını sağlayan uygulaması #Music ile yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

#Music, Twitter’ın yapısına uyumlu bir uygulama olarak, Twitter’daki trendlere ve takipçilere göre kullanıcılara parça önerilerinde bulunacak. Uygulama, iTunes, Spotify (Türkiye’de kullanılamıyor) ve Rdio müzik hizmetlerinin geniş müzik arşivinden yararlanıyor.

Android kullanıcıları, #Music uygulamasını mobil cihazlarında kullanamayacak olsa da, hizmete music.twitter.com adresinden internet tarayıcısı aracılığıyla erişilebilecek.

The Verge sitesinin haberine göre, #Music önceden belirtildiği gibi dört başlık altında içerik sunuyor. Bunlar: ‘Önerilenler’ (Suggested), Şimdi Çalınıyor (#NowPlaying), Yeni Gelenler (#Emerging) ve Popüler (#Popular). Twitter’a müzik içeriği sağlayan herhangi bir hizmeti kullanabileceğiniz gibi, Twitter müzik arşivini genişletmek için yeni şirketlerle anlaşmayı planladıklarını belirtti.

Twitter, müzik uygulaması hakkında sürekli sessiz kalmış ancak konuya yakın kaynaklar geçtiğimiz hafta uygulamanın ABD’de başlayan Coachella müzik festivaliyle birlikte hayata geçeceğini öne sürmüştü.