Twitter mesajlarına 'kamu yararı' şartı

İngiltere'de başsavcılık Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan her hakaret hakkında kovuşturma açılmayacağını bildirdi. Bazı mesajların yargılanma kapsamında değerlendirilmesi için "kamu yararı" aranacak.

Yeni yönetmeliğe göre yalnızca, "inandırıcı bir şiddet tehdidinde bulunan, belli kişi ya da kişileri hedef alan, birisini koruma amaçlı bir mahkeme kararını ihlal eden" mesajlar soruşturulacak.

Yönetmelikte bazı mesajların yargıya sevk edilebilmesi için, "kamu yararı" şartı aranacak. Örneğin, "ağır şekilde rencide eden, yakışıksız, müstehcen ya da yanlış." Retweet yoluyla mesajları yayan kişilerin de başı derde girecek.

Başsavcı Keir Starmer, bu kategorideki şüphelilerden çoğu hakkında büyük olasılıkla kovuşturma yapılmayacağını çünkü bu kişileri yargılamanın, "kamunun yararına" olmadığını bildirdi.

Alkolün etkisiyle mesaj yazıp ayıldıktan sonra yazdıklarının yakışıksız olduğunun farkına vararak mesajı silenler ve gerçekten üzgün olduğunu belirtenler yargılanmayacak.



'İfade özgürlüğü'



Başsavcı Starmer, sosyal medya davalarına açıklık getiren yeni yönetmeliğin amacının, "ifade özgürlüğü ile Ceza Yasası'nın uygulanması gerekleri arasında doğru dengeyi kurmak" olduğunu söyledi.

İngiltere'de son yıllarda görülen bazı sosyal medya davaları büyük tepki toplamıştı.

Kız arkadaşının yanına gitmeyi planlarken kar yüzünden uçak seferlerinin iptaline öfkelenerek Twitter'e "Doncaster Havaalanı'nı havaya uçuracağını" yazan Paul Chambers'ın davası iki sene sürmüştü.

Şaka yaptığını söyleyen Chambers, önce suçlu bulunmuştu. Ancak temyizde hakim gerçek bir tehdidin sözkonusu olmadığına kanaat getirince dava düştü.



'Çok sayıda dava potansiyeli doğar'



BBC'ye bilgi veren Keir Starmer, "Karşı karşıya olduğumuz sorunun boyutlarını küçümsememek lazım. Her gün sosyal medyada milyonlarca mesaj yayınlanıyor. Bunların çok ufak bir bölümü bile hakaretimiz bulunsa, çok sayıda dava potansiyeli doğar." diye konuştu.

Yeni yönetmelik derhal yürürlüğe girdi ancak nihai şeklini alması için kamuoyu ve ilgili kurumlar ile danışmalar gelecek Mart ayına kadar sürecek. (bbcturkce)