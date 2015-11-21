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Dünya

Twitter, LGBT için 'kan eşitliği' kampanyası başlattı

Sosyal medya ağı, eşcinsellerin kan verilmesinin engellenmesi sebebiyle kan bağışı kampanyasına katılmayacak

21 Kasım 2015 11:03

Twitter, eşcinsellerin kan bağışı yapamaması nedeniyle, ABD’de başlatılan kan bağışı kampanyasına katılmayacağını açıkladı. 

ABD’de FDA’nin (Gıda ve İlaç Dairesi) öncülüğünü yaptığı kan bağışı kampanyasında LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel) bireylerin bağış yapmasının engellenmesi üzerine Twitter, kampanyaya katılmayacağını duyurdu.

Sosyal medya ağının basın sözcüsü Brian Schipper’ın yaptığı açıklamada, ‘‘Kurumumuzun özgürlükçü bir kurum olduğunu unutmuyoruz ve kan bağışlama kampanyasına dahil olmamızı, LGBT bireylerin kan bağışı yapabileceği güne kadar durduruyoruz” dedi ve 'kan eşitliği kampanyas' başlattığını duyurdu.

ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı FDA, 2014 senesinde LGBT bireylerin kan verebilmesini öngören bir yasa teklifinde bulunmuştu. Ancak FDA’nin açıklamasına göre yasağın, son 12 ay içinde erkeklerle cinsel ilişkide bulunmuş erkekler için geçerli olmaya devam etmesi önerilmişti.

Mevcut durumda yasak, 1977'den beri herhangi bir zaman diliminde erkeklerle cinsel ilişkiye girmiş tüm erkekleri kapsıyor.

Kızılay Genel başkanı Ahmet Lütfi Akar geçtiğimiz sene, eşcinsellerin kan verememesiyle ilgili "Bizim kimsenin eşcinselliğiyle, biseksüelliğiyle, heteroseksüelliğiyle hiç bir derdimiz yok. Yalnız eşcinseller kan verme konusunda risk grubundalar. AIDS virüsü eşcinsellerde yoğun olarak gözüküyor" iddiasında bulunmuştu.

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